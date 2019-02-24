Оппозиционные масс-медиа снова проявляют двойные стандарты в освещении хода голосования. Об этом в Facebook написал директор Института эффективной политики Виталий Андриевский. Он рассказал, что, будучи приглашённым на один из оппозиционных телеканалов, заметил, как ведущая активно поддерживала тему нарушений со стороны кандидата от ДПМ Константина Цуцу, хотя основания для таких заявлений весьма сомнительные. При этом явные нарушения со стороны оппозиционера Андрея Нэстасе так и не были упомянуты.
"Мы 10 минут обсуждали (дважды в ходе передаче), сфотографировал ли кандидат в депутаты Константин Цуцу или не сфотографировал свой бюллетень. Кому-то из наблюдателей послышался щелчок, повторяю, послышался, когда он был в кабине для голосования. Но почему-то не нашли даже одной минуты времени, чтобы обсудить прямое нарушение со стороны Андрея Нэстасе (конкурента Цуцу), который прямо на избирательном участке агитировал, что запрещено законом. А за такие нарушения могут снять с выборов",- написал Андриевский.
Эксперт обратил также внимание на нарушения со стороны Promo-LEX, которая дала незаконные указания членам избирательных участков. Однако его оппонент в передаче и ведущая не согласились с такой оценкой.
"Не ставя в известность ЦИК, они убедила членов избирательной комиссии на местах не выдавать вместе с бюллетенями для выборов бюллетени для волеизъявления по референдуму. Выдав бюллетени по выборам, они должны спрашивать, нужны ли гражданам еще бюллетени по референдуму. Считаю это также грубейшим нарушением",- отметил эксперт.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Постарайтесь лечь спать пораньше. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Вечером ждите приятных гостей.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожны с начальником.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Смело назначайте свидания.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Возможны приятные приключения. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. В голову придут плодотворные идеи.
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СТРЕЛЕЦ
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День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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КОЗЕРОГ
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Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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РЫБЫ
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День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Уделите больше внимания детям.
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