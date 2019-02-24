Оппозиционные СМИ избирательно не замечают нарушения не выборах

Оппозиционные масс-медиа снова проявляют двойные стандарты в освещении хода голосования. Об этом в Facebook написал директор Института эффективной политики Виталий Андриевский. Он рассказал, что, будучи приглашённым на один из оппозиционных телеканалов, заметил, как ведущая активно поддерживала тему нарушений со стороны кандидата от ДПМ Константина Цуцу, хотя основания для таких заявлений весьма сомнительные. При этом явные нарушения со стороны оппозиционера Андрея Нэстасе так и не были упомянуты.

"Мы 10 минут обсуждали (дважды в ходе передаче), сфотографировал ли кандидат в депутаты Константин Цуцу или не сфотографировал свой бюллетень. Кому-то из наблюдателей послышался щелчок, повторяю, послышался, когда он был в кабине для голосования. Но почему-то не нашли даже одной минуты времени, чтобы обсудить прямое нарушение со стороны Андрея Нэстасе (конкурента Цуцу), который прямо на избирательном участке агитировал, что запрещено законом. А за такие нарушения могут снять с выборов",- написал Андриевский.

Эксперт обратил также внимание на нарушения со стороны Promo-LEX, которая дала незаконные указания членам избирательных участков. Однако его оппонент в передаче и ведущая не согласились с такой оценкой.

"Не ставя в известность ЦИК, они убедила членов избирательной комиссии на местах не выдавать вместе с бюллетенями для выборов бюллетени для волеизъявления по референдуму. Выдав бюллетени по выборам, они должны спрашивать, нужны ли гражданам еще бюллетени по референдуму. Считаю это также грубейшим нарушением",- отметил эксперт.