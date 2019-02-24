На пяти избирательных участках столицы глухим и слабослышащим гражданам впервые помогали переводчики жестового языка

На пяти избирательных участках в Кишиневе глухим и слабослышащим впервые помогали переводчики жестового языка. Избиратели говорят, что голосовали и раньше, но сталкивались с трудностями.

Были моменты, когда мне приходилось писать то, что я хотела сообщить. Я была одна, переводчика радом не было.

Мы не слышим и часто не знаем, что происходит вокруг, поэтому мы очень рады, что рядом есть переводчик. Вы же понимаете - мы смотрим глазами.

Для переводчиков жестового языка это тоже первый опыт.

"Не только здесь, вообще во всех государственных учреждениях и неправительственных организациях людям с нарушениями слуха нужен переводчик", - сказала переводчик жестового языка Алла Барган.

Люди с нарушениями зрения получали на участках шаблоны со шрифтом Брайля.

"Я хочу, чтобы у наших незрячих детей была перспектива образования. Наша школа на грани закрытия, в ней учатся всего 32 ученика", - добавил главный специалист Общества слепых Николай Чебану.

Особые условия создали и слабовидящим. На всех участках были лупы, а на одном из них установили видеосистему с функцией увеличения изображения.

"Изображение проецируется на экран и может быть увеличено в 60 раз. Кроме того, при необходимости можно увеличить шрифт - черный на белом или белый на черном".

В Молдове около 11 тысяч слепых и слабовидящих и пять тысяч людей с нарушениями слуха.