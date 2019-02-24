В здании наркоклиники Стаса Пьехи обчистили сейф

Вор обчистил наркологическую клинику Стаса Пьехи, сообщает АГН "Москва".

Неизвестный отжал входную дверь помещения на Загородном шоссе и взломал сейф. Добычей вора стали 1,2 миллиона рублей. Подробности преступления и личность преступника уточняются, пишет Вести.ru.

На своей странице в Instagram Пьеха подтвердил факт кражи и привел некоторые подробности. По словам певца, вор проник в помещение ночью, его лицо скрывала маска. Похитителю удалось вскрыть сейф, в котором хранилась месячная выручка больницы — 1,2 миллиона рублей. Деньги предназначались для уплаты аренды и выплаты зарплаты сотрудникам.

Пьеха в очередной раз напомнил, что наркологическая клиника — не самый прибыльный и совсем неблагодарный бизнес. Открыть ее Пьеху побудила собственная борьба с наркозависимостью. Для осуществления своей идеи певцу даже пришлось продать квартиру.

Пьеха также пообещал потенциальным ворам, что деньги в сейфе клиники храниться больше не будут.