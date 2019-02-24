Председатель ЦИК Алина Руссу: попыток многократного голосования не было зарегистрировано

Председатель ЦИК Алина Руссу заявила на пресс-конференции, что избирательные участки могут принять решение о продлении срока голосования не более чем на два часа, если на участке присутствует большое количество избирателей.

"До завершения голосования осталось менее двух часов. После закрытия избирательных участков, члены избирательной комиссии будут вести подсчеты голосов и представят итоги парламентских выборов и консультативного референдума.

Как только все протоколы будут заполнены, они будут обработаны и введены в автоматизированную государственную информационную систему, граждане смогут узнать онлайн предварительные итоги выборов и референдума.

К данному часу проголосовали более 1,3 миллиона граждан, зарегистрированных в избирательных списках, что составляет около 46%. На парламентских выборах 2014 года избирательная явка составила 51%. А если говорить о президентских выборах в 2016 году, в первом туре явка составила 47%, а во втором туре - 51%.

За рубежом наибольшее число избирателей зарегистрировали на участках в Восточном Лондоне, а также в Дублине и Ирландии. В связи с этим за границей могут принять решение о продлении срока голосования не более чем на два часа, если на участке присутствует большое количество избирателей.

В Приднестровье правом голоса воспользовались более 35 тысяч граждан.

Отметим, что большая часть проголосовавших избирателей женщины - 53%, мужчины - 47%. Активнее всего голосуют граждане в возрасте от 56 до 70 лет - 35% проголосовавших. Наименее активны молодые люди до 25 лет - 18%.

На избирательных участках были установлены видеокамеры, которые записывают и будут продолжать записывать события, связанные с голосованием, и подсчетом голосов.

В ЦИК поступило несколько заявлений, которые характеризуются разными феноменами. Речь идет о избирательнох агитациях. Я хотела бы напомнить вам, что закон предусматривает возможность и право как участников выборов, так и граждан участвовать в избирательной агитации в день выборов, но запрет распространяется на избирательные участки или вход на избирательный участок.

В течение дня социальные сети и пресса сообщали о 100 метрах, где запрещена избирательная агитация. Это положение было отменено.

Другие заявления касаются приезда избирателей из Преднистровья на избирательные участки. Национальное законодательство не предусматривает какого-либо запрета на перевозку на избирательные участки.

Эти случаи должны быть задокументированы. НИП был уведомлен об этих ситуациях. ЦИК призывает избирателей, которые осуществляют свое право голоса на избирательных участках, открытых для жителей левого берега Днестра, проявить спокойствие и терпение и в оставшиеся часы отдать свой голос.

Члены избирательных бюро удостоверяться чтобы каждый гражданин мог беспрепятственно осуществлять свое право голоса. Избиратели имеют право голосовать до 21:00. Я хочу отклонить любые утверждения о возможности многократного голосования, потому что государственная система информации о выборах функционирует, и не было выявлено ни одной попытки многократного голосования.

В конце дня голосования я призываю избирательную комиссию соблюдать национальное законодательство и не поддаваться влиянию со стороны, независимо от того, от какого это влияние будет исходить. Следующий брифинг состоится в 22:00", - сказала председатель ЦИК Алина Русу.