Парламентские выборы 2019: предварительные итоги дня

Сегодня граждане Молдовы определяют, какими будут ближайшие четыре года. Впервые в истории страны голосование проводилось по смешанной системе.Что известно к настоящему моменту о том, как прошли парламентские выборы и консультативный референдум.

По последним данным ЦИКа, в парламентских выборах и референдуме приняли участие 1 448 280 граждан, что составляет 49,13% избирателей. Граждане активно голосовали и за рубежом – 72 347 граждан, что составляет 2,46% из общего списка избирателей. Предварительные результаты будут объявлены через час после закрытия всех избирательных участков. Напомним, избирательный порог для прохода в парламент составляет 6% для партии и социально-политических организаций и 8% для избирательных блоков. Минимальный порог явки на выборах отменен.

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