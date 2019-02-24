Выбор сделан: в Москве и Санкт-Петербурге закрылись избирательные участки

Самые крупные избирательные участки в РФ, находящиеся в Москве и Санкт-Петербурге, закрыли двери. ПО сравнению с предыдущими выборами, в России упала явка.

Так, к этому часу в округе №49, куда входит и Россия, проголосовало около 7,6 тысяч человек или 0,26%, передает deschide.md.

Отметим, что в России было открыто 11 избирательных участков. На выборах в 2014 году в Москве и Санкт-Петербурге проголосовали около 9 тысяч избирателей.