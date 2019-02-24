Партия Социалистов выступила перед прессой после закрытия избирательных участков с благодарностью к гражданам, которые проголосовали.
"Хочу сказать огромное спасибо от лица всей Партии Социалистов, всем абсолютно гражданам Республики Молдова, которые проголосовали на территории Республики Молдова, а также за рубежом, на Востоке или на Западе. Хотим сказать Спасибо за то, что вы исполнили свой гражданский долг.
Так же хотим отдельно поблагодарить каждого нашего избирателя, тем, кто отдал свой голос за партию социалистов, за кандидатов партии социалистов. Так же хотим отметить, что на сегодняшний день практически все нарушения зафиксированы.
Напомню, что у нас около 10 000 человек постоянно наблюдали за процесом выборов. Всё сейчас вместе с юристами обрабатывается и в ближайшее время мы выйдем с позицией по тому, насколько легитимны эти выборы, в том числе по Преднистровскому региону.
Хотим отметить, что самая оснавная задача на данный момент, после закрытия избирательных участков, является подсчет и соответственно, обеспечение максимальной корректности в этом направлении.
Отвечать на вопросы сейчас мы не будем, ждем подсчета голосов и в ближайшее время мы к вам вернемся. Спасибо вам и давайте считать! Всего доброго", - сказал председатель ПСРМ Ион Чебан.
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БЛИЗНЕЦЫ
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РАК
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