Влад Плахотнюк поблагодарил граждан за участие в парламентских выборах и референдуме

Лидер партии ДПМ Влад Плахотнюк выступил перед прессой после закрытия избирательных участков и поблагодариг всех граждан за участие в парламентских выборах и референдуме.

"В первую очередь хочу поблагодарить всех граждан, которые воспользовались сегодня своим правом голоса и вышли сегодня к избирательным урнам. Также хочу поблагодарить зарубежных партнеров, организаторов, которые направили в нашу страну международных наблюдателей, а также поблагодарить за проделанную работу.

Я благодарю всю команду демократов за работу, проделанную в период избирательной кампании. За этот период мы встретились с тысячами людьми и убедились в том, что Демократическая партия продолжит начатые социальные проекты.

Конечно еще рано говорить о формировании политических сил в парламенте, в которой мы будем реализовывать эти проекты и выступит с новыми инициативами. Могу вас уверить, что каждый мандат, который получит партия ДПМ в этом парламенте будет работать для улучшения жизни всех граждан нашей страны.

Вне зависимости от того, какие партии сегодня пройдут в парламент, все депутаты должны преследовать одну цель – сделать жизнь граждан Молдовы лучше. Мы не на кого не обижены, нет политиков, с которыми мы не хотели бы дискутировать, и нет тем, которые мы бы не хотели обсуждать. Мы не ставим условия, мы хотим работать для всей страны и исполнить все обязательства, которые мы дали людям", заявил лидер ДПМ Влад Плахотнюк.