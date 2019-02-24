Павел Филип: Избирательный процесс прошел свободно и демократично

Избирательный процесс прошел свободно и демократично, а власти обеспечили хорошее проведение выборов. В этом уверен вице-председатель ДПМ, премьер-министр Павел Филип.

В ходе брифинга, организованного после закрытия избирательных участков в стране, он заявил, что лично говорил с международными наблюдателями, сообщает allmoldova.

"Даже несмотря на то, что некоторые представители оппозиции попытались ввести в заблуждение наблюдателей своей истерикой, я уверен, что присутствие международных наблюдателей докажет, что эти выборы прошли прозрачно. Были некоторые нарушения, но они не могут повлиять на процесс голосования", - заявил Павел Филип.

Премьер-министр затронул и голосование диаспоры.

"Впервые голосование диаспоры прошло безупречно, проблем не было, хочу поблагодарить все дипломатические миссии, которые обеспечили и хорошее проведение выборов, и порядок на избирательных участках", - добавил Филип.