ЦИК: первые комментарии после закрытия избирательных участков

Более 1 450 000 молдаван выбрали будущее на последующие 4 года. Данные были представлены председателем ЦИК Алиной Руссу.

"Явка на выборах составила почти 50%. На избирательных участках за рубежом участие в выборах приняли 74 тысяч избирателей и это еще не финальная цифра.



Сегодня у нас была возможность увидеть демократию в действии. Сегодня в избирательных участках по всех стране прошли парламентские выборы и республиканский референдум.

ЦИК заявляет, что в Молдове избирательный участки были закрыты в 21:00. Так же, некоторые избирательные участки решили продлить рабочие часы, чтобы обеспечить возможность всем гражданам осуществить право голоса. Речь идет о четырех избирательных участков в Ниспоренах, Бельцах, Чимишлии и в Тель-Авиве.

Мы хотим поблагодарить всех избирателей, которые воспользовались своим правом голоса и вышли сегодня к избирательным урне.

Благодарю 3400 национальных и 776 международных наблюдателей. Значительно число наблюдателей досказывает факт заинтересованности в развитии демократии в Республике Молдова", заявила председатель ЦИК Алина Русу.