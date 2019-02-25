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Влад Плахотнюк, Павел Филип и Андриан Канду поблагодарили всех граждан, которые приняли участие в голосовании
// фото: publika.md
23:24, 24 Feb 2019
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Лидеры Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк, Павел Филип и Андриан Канду провели брифинг для прессы в воскресенье вечером после парламентских выборов и консультативного референдума в Молдове.

Председатель Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк поблагодарил всех граждан, которые воспользовались сегодня своим правом голоса и вышли сегодня к избирательным урнам. Лидер демократов также поблагодарил своих коллег и иностранных партнеров и организазаторов. Говоря о политическом будущем страны, Влад Плахотнюк сказал, что каждый депутат ДПМ будет работать для граждан, чтобы сделать их жизнь лучше, учитывая, что все политики и партии, которые войдут в парламент, независимо от направления, ставят перед собой такую цель.

"В Демократической партии нет политиков, с которыми мы не хотели бы дискутировать, и нет тем, которые мы бы не хотели обсуждать. Мы не будем ставить условия, но мы не будем и принимать никаких условий. Мы хотим работать для страны и делать все, что в наших силах", - сказал председатель ДПМ Влад Плахотнюк.

Выступая на брифинге, премьер-министр Республики Молдова и первый вице-президент ДПМ Павел Филип поблагодарили всех, кто участвовал в выборах и кто преуспел в этой миссии.
 
"Избирательный процесс был честным, свободным и демократичным", - отметил премьер-министр Павел Филипп.
 
Он сказал, что посетил несколько избирательных участков и лично побеседовал с наблюдателями.
 
"Я верю, что массовое присутствие международных наблюдателей докажет, что эти выборы прошли свободно и демократично", - сказал Павел Филип.
 
Первый заместитель председателя ДПМ также отметил, что голосование диаспоры было проведено безупречно, без каких-либо нарушений, и поблагодарил дипломатические представительства и всех тех, кто занимается организацией голосования за границей. Павел Филип поблагодарил членов ДПМ за предвыборную деятельность, а также граждан, которые участвовали в избирательных собраниях Демократической партии.
 
Выступая перед прессой, спикер парламента и депутат ДПМ Андриан Канду высказал благодарность всем гражданам Молдовы, находящихся в стране и за рубежом, которые пришли на голосование, а также тем, кто проголосовал за ДПМ и кандидатов от партий в избирательных округах.

"Это была очень интенсивная кампания, но очень интересная. Нам удалось часто бывать среди людей, у нас было более 5000 встреч с избирателями, и мы общались с более чем 300 000 гражданами", - сказал Андриан Канду.
 
Спикер парламента также настоял на том, чтобы голосование в диаспоре проходило демократично, а также на том, что не было повторений некоторых вопросов, имевших место на выборах 2016 года. Он поздравил демократическую команду с тем, что он считает "более красивая и активная избирательная кампания".



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