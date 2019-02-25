Влад Плахотнюк, Павел Филип и Андриан Канду поблагодарили всех граждан, которые приняли участие в голосовании

Лидеры Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк, Павел Филип и Андриан Канду провели брифинг для прессы в воскресенье вечером после парламентских выборов и консультативного референдума в Молдове.

Председатель Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк поблагодарил всех граждан, которые воспользовались сегодня своим правом голоса и вышли сегодня к избирательным урнам. Лидер демократов также поблагодарил своих коллег и иностранных партнеров и организазаторов. Говоря о политическом будущем страны, Влад Плахотнюк сказал, что каждый депутат ДПМ будет работать для граждан, чтобы сделать их жизнь лучше, учитывая, что все политики и партии, которые войдут в парламент, независимо от направления, ставят перед собой такую цель.

"В Демократической партии нет политиков, с которыми мы не хотели бы дискутировать, и нет тем, которые мы бы не хотели обсуждать. Мы не будем ставить условия, но мы не будем и принимать никаких условий. Мы хотим работать для страны и делать все, что в наших силах", - сказал председатель ДПМ Влад Плахотнюк.