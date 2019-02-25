Майя Санду и Андрей Нэстасе выступили с заявлениями

Лидеры блока ACUM так же выступили с заявлениями после закрытия избирательных участков.

И в этот раз раскритиковали политических оппонентов, заявив, что эти выборы были самыми не демократичными в истории Молдовы.

Тем не менее, в течении дня обе партии не заявили ни о каких серьезных проблемах в процессе голосования.

"Дорогие граждане, спасибо большое тем, кто нашел время и успел попасть на выборы. Благодарим всех, вне зависимости за кого вы голосовали в Кишиневе и в селах. Особенно тех, которые проголосовали за рубежом. Мы знаем на сколько это было тяжело, знаем, что вам пришлось проделать длинный путь, чтобы добраться до избирательных участков. Самые не демократичные выборы в Молдове. Все что происходило с начала избирательной кампании, в течении и до сегодняшнего дня исказило результаты этих выборов", - сказала председатель ППД Майя Санду.

"Спасибо всем, кто сегодня проголосовал за демократию и выбрал правильный путь для нашей страны. Спасибо команде ППД и ППДП и всем представителям гражданского общества вовлеченных в данную избирательную кампанию. Все наблюдатели, наши представители, находящиеся на избирательных участках, я призываю вас сидеть до последней секунды, чтобы наблюдать за подсчетом голосов", - сказал председатель ППДП Андрей Нэстасе.