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Молдаванин пытался вывезти из Украины старинные монеты стоимостью 1,2 миллиона гривен
// фото: ДФС
00:35, 25 Feb 2019
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Одесские таможенники помешали вывозу из Украины старинной монеты стоимостью свыше 1,2 миллиона гривен, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

1 рубль серебром, датированный 1796 годом, пытался с сокрытием от таможенного контроля вывезти из Украины гражданин Молдовы. Из Одессы в Кишинев он следовал на автомобиле через пункт пропуска Паланка, передает Корреспондент.
 
Во время совместного таможенно-пограничного контроля среди личных вещей в косметичке в полиэтиленовом пакете было обнаружено значительное количество монет россыпью. При более детальном осмотре выяснилось, что это монеты советских времен, которые не представляют культурной или исторической ценности.
Но среди них таможенники нашли серебряную монету номиналом "1 рубль" 1796 года в хорошем состоянии. Это так называемый 1 рубль (рубль) Павла I из пробного тиража. Масса монеты – 24 гр, диаметр – 39 мм.
Как утверждают эксперты, история возникновения первого серебряного рубля при императоре Павле I началась в ноябре 1796 года, когда на Санкт-Петербургском монетном двора был изготовлен штемпель для серебряного рубля. Но дизайн монеты, представленной пробным тиражом, не понравился императору. Поэтому в конце 1796 года в обращение было выпущено 1 серебряный рубль, чеканенный совсем с другого штемпеля.
 
Именно незначительный тираж серьезно увеличивает ценность обнаруженной одесскими таможенниками монеты, которая на нумизматическом рынке имеет цену примерно в 45 тысяч долларов.
 
По факту незаконного перемещения культурной ценности с сокрытием от таможенного контроля в отношении гражданина Молдовы составлен протокол о нарушении таможенных правил.



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