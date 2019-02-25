Молдаванин пытался вывезти из Украины старинные монеты стоимостью 1,2 миллиона гривен

Одесские таможенники помешали вывозу из Украины старинной монеты стоимостью свыше 1,2 миллиона гривен, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

1 рубль серебром, датированный 1796 годом, пытался с сокрытием от таможенного контроля вывезти из Украины гражданин Молдовы. Из Одессы в Кишинев он следовал на автомобиле через пункт пропуска Паланка, передает Корреспондент

Во время совместного таможенно-пограничного контроля среди личных вещей в косметичке в полиэтиленовом пакете было обнаружено значительное количество монет россыпью. При более детальном осмотре выяснилось, что это монеты советских времен, которые не представляют культурной или исторической ценности.

Но среди них таможенники нашли серебряную монету номиналом "1 рубль" 1796 года в хорошем состоянии. Это так называемый 1 рубль (рубль) Павла I из пробного тиража. Масса монеты – 24 гр, диаметр – 39 мм.