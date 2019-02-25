"Зеленая книга" получила "Оскар" в номинации "Лучший фильм"

Фильм Питера Фаррелли "Зеленая книга" получил "Оскар" в категории "Лучшая картина года".

"Это рассказ про любовь, про то, как мы любим друг друга, несмотря на различия между нами", — сказал режиссер, получив награду.

За звание лучшей картины также боролись "Рома", "Фаворитка", "Черная пантера", "Власть", "Черный клановец", "Звезда родилась" и "Богемская рапсодия", сообщает РИА Новости.

Ранее "Зеленая книга" завоевала приз гильдии продюсеров США. В последние годы обладатель награды гильдии продюсеров зачастую становился победителем "Оскара".

В Лос-Анджелесе прошла 91-я церемония вручения награды. Трансляцию вел телеканал ABC.

В этом году киноакадемия распределила награды следующим образом:

—"лучшая мужская роль" — Рами Малек, исполнитель роли рок-звезды Фредди Меркьюри в картине "Богемская рапсодия";

—"лучшая женская роль" — Оливия Колман, сыгравшая в фильме "Фаворитка";

—"лучший фильм на иностранном языке" — мексиканский фильм "Рома" об истории жизни обычной семьи в Мехико в 1970 годах;

—"лучшая мужская роль второго плана" — Махершала Али за роль в картине "Зеленая книга";

—"лучшая женская роль второго плана" - Реджина Кинг, сыгравшая в картине "Если Бил-стрит могла бы заговорить";

—"лучший полнометражный анимационный фильм" - "Человек-паук: Через вселенные" завоевал "Оскара" в категории лучший анимационный фильм;

—"лучшая песня" - певица Леди Гага с композицией Shallow к фильму "Звезда родилась".