Что следует после парламентских выборов и консультативного референдума

Протоколы с результатами парламентских выборов и консультативного референдума окружные избирательные советы должны сдать в Центральную избирательную комиссию до вечера 26 февраля. То есть, в течение 48 часов после закрытия избирательных участков.

На подготовку окончательного протокола у Центризбиркома будет пять дней - до 3 марта его должны направить Конституционному суду. А тот вынесет вердикт до 9-го марта. Впрочем, процесс может затянуться в случае обращений конкурентов в судебные инстанции. Мандаты народных избранников утвердят не раньше принятия окончательных решений по искам.

А о результатах консультативного референдума, Конституционный суд должен высказаться до 14 марта.