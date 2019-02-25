Молодые люди отметили праздник Драгобете в столичных клубах

В столичных клубах минувшей ночью молодые люди отмечала традиционный праздник Драгобете. Администраторы заведений создали для них романтическую атмосферу.

"Люди говорят, что этот праздник позабыт, но нынешняя молодежь помнит эту традицию и празднует", - сказала администратор клуба Зинаида Векю.

Драгобете - это персонаж из румынского фольклора. Традиционно этот праздник отмечают в Румынии и Молдове, он считается аналогом дня святого Валентина.