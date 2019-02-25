Ученые усомнились в безопасности солнцезащитных кремов

Солнцезащитные средства не защищают кожу от солнца должным образом или содержат опасные ингредиенты.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) заявило, что только два из 16 ингредиентов, содержащихся в солнцезащитных кремах, безопасны, сообщает Daily Mail.

Еще два вещества могут вскоре запретить, а в отношении 12 других будут проводиться дополнительные исследования,передает Корреспондент.

Опасными были признаны ингредиенты РАВА и триэтаноламин салицилат. А самыми безопасными оказались оксид цинка и диоксид титана.