Выборы 2019: Последний избирательный участок закрылся сегодня утром в Сакраменто

Последний избирательный участок закрылся сегодня в семь часов утра в столице американского штата Калифорнии Сакраменто.

По данным ЦИК, за рубежом в голосовании приняли участие свыше 76-ти с половиной тысяч граждан Молдовы, что составляет примерно два с половиной процента от общего числа избирателей.

Для диаспоры в этом году создали 123 избирательных участках, на 28 больше, чем на парламентских выборах в 2014-ом. Больше всего, 29 участков, открыли в Италии. По 12 - в Румынии и США, а в России - 11.