После обработки 99,50% избирательных бюллетеней, по одноименным избирательным округам выигрывают следующих кандидатов, которые также будут занимать места в парламенте.
Список:
1. Зинаида Гречаный, ПСРМ
2. Ирина Лозован, ПСРМ
3. Олег Сырбу, ДПМ
4.Юрий Урзика, ДПМ
5. Ион Леукэ, ДПМ
6. Корнелиу Падневич, ДПМ
7. Алла Пилипецкая, ПСРМ
8. Евгений Никифорчук, ДПМ
9. Александр Усатый, ПСРМ
10. Александр Нестеровский, ПСРМ
11. Олег Савва, ПСРМ
12. Георгий Брашовский, ДПМ
13. Элеонора Граур, ДПМ
14. Мария Чобану, ACUM
15. Николай Чубук, ДПМ
16. Людмила Гузун, ДПМ
17. Влад Плахотнюк, ДПМ
18. Илан Шор, Партия Шор
19. Марина Таубер, Партия Шор
20. Павел Филип, ДПМ
21. Лилиан Карп, ACUM
22. Ливиу Вовк, ACUM
23. Олег Липский, ПСРМ
24.Василий Боля, ПСРМ
25. Инга Григориу ACUM
26. Юрий Реницэ, ACUM
27. Владимир Боля, ACUM
28. Влад Батрынча, ПСРМ
29. Андриан Лебидинский, ПСРМ
30. Дан Перчу, ACUM
31. Григорий Новак, ПСРМ
32. Михаил Попшой, ACUM
33. Андрей Нэстасе, ACUM
34. Александр Жиздан, ДПМ
35. Григорий Репещук, ДПМ
36. Александр Жолнач, ПСРМ
37. Петр Фрунзе, ACUM
38. Александр Ботнарь, ДПМ
39. Геннадий Буза, ДПМ
40. Дмитрий Дьяков, ДПМ
41. Ефросинья Грецу, ДПМ
42. Елена Бакалу, ДПМ
43. Ион Гроза, независимый кандидат
44. Кирил Татарлы, ПСРМ
45. Александр Суходольский, ПСРМ
46. Федор Гагауз, ПСРМ
47. Александр Олейник, независимый кандидат
48. Виорел Мельник, независимый кандидат
49. Георгий Пара, ПСРМ
50. Майя Санду, ACUM
51. Дмитрий Алайба, ACUM
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Уделите больше внимания детям.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Не будьте неблагодарными.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Вероятна новая романтическая связь.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожны с электроприборами.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. В голову придут плодотворные идеи.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Уделите больше внимания детям.
|Banca Nationala a Moldovei
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