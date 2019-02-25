Самые детальные фотографии Ультимы Туле, полученные зондом New Horizons в точке максимального сближения с этой карликовой планетой, указали на наличие нескольких необъяснимых структур на ее поверхности. Об этом сообщает сайт НАСА.
"Мы сильно рисковали. Из-за столь высокой скорости движения и узкого угла обзора, мы вполне могли получить и частичные фотографии Ультимы Туле, или же вообще ничего. Мы справились с этой задачей, и теперь у нас есть масса пищи для ума. Многие из тех вещей, которые мы теперь видим на ее поверхности, не похожи ни на что другое", — заявил Алан Стерн, руководитель проекта New Horizons.
Межпланетная станция New Horizons в начале января этого года стала первым со времен "Вояджеров" аппаратом, посетившим сразу несколько далеких миров Солнечной системы. Первой ее целью был Плутон, чьи удивительные фотографии зонд получил в июле 2015 года, а второй – карликовая планета 2014 MU69, получившая противоречивое неофициальное имя "Ультима Туле".
Ученые абсолютно не представляли себе то, как выглядит этот мир до того, как New Horizons передал на Землю первые четкие фотографии 2014 MU69. До этого они предполагали, что он может представлять собой пару из астероидов, вращающихся друг вокруг друга, рой обломков или вытянутый объект, похожий по форме на картошку, передает РИА Новости.
Первые снимки Ультимы Туле показали, что она похожа на причудливого гигантского "снеговика". Относительно недавно Стерн и его коллеги получили дополнительные порции фотографий и выяснили, что на самом деле этот объект представляет собой причудливую пару из почти "плоских" круглых структур, похожие на гигантские толстые блины или оладьи.Это заставило исследователей с еще большим нетерпением ожидать получения новых порций снимков и научных данных. Последняя серия снимков, как отметил Стерн, была получена станциями связи НАСА в конце прошлой недели, и они принесли с собой массу интересных открытий.
К примеру, ученые подтвердили присутствие большого числа загадочных белых и темных пятен на поверхности карликовой планеты, природа которых пока не ясна. Вдобавок, камеры зонда нашли на Ультиме Туле множество предположительных кратеров, распределенных по ее поверхности крайне неравномерно.
"Совпадающие черты рельефа на каждой "половинке" Ультимы Туле, а также отсутствие кратеров на "перешейке" между ними говорит о том, что они раньше находились гораздо ближе друг к другу. Иными словами, что-то их "растащило" и привело к формированию или вытягиванию этой структуры", — отмечает Марко Париги (Marco Parigi), планетолог из университета Джеймса Кука в Брисбане (Австралия).Как отметили сами участники миссии, они пока не готовы давать подобные заключения и не знают, как именно возникли те структуры, которые многие любители астрономии уже окрестили "кратерами". Многие из них находятся рядом с границей между "дневной" и "ночной" сторонами Ультимы Туле, что потенциально свидетельствует о возможном участии испарительных процессов в их формировании.
На текущий момент времени, зонд прошел примерно 6,64 миллиарда километров от Земли, и находится в "отличном состоянии". Как надеются ученые, в ближайшие два года они найдут новую цель для сближения, что произойдет ориентировочно в конце 2020 годов.
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