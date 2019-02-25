Влад Плахотнюкв победил в округе №17, Ниспорены

Председатель ДПМ Влад Плахотнюк победил в одномандатном избирательном округе №17, Ниспорены.

"Мы будем исполнять обязательства, данные гражданам в период предвыборной кампании - мы продолжим начатые реформы и выступим с новыми инициативами. ДПМ по-прежнему будет партией Для Молдовы", - сказал Влад Плахотнюк после закрытия избирательных участков.

В одномандатном избирательном округе №17, Ниспорены, за лидера ДПМ проголосовали 72,36% избирателей, Ион Тергуца получил 18,36% голосов, а Павел Артамонов - 6,49%.