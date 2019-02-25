Лучшие наряды звезд на церемонии Оскар-2019

Среди звезд, которые покорили гостей церемонии вручения Оскара своим вкусом, оказались Дженнифер Лопес и Шарлиз Терон.

Самые модные голливудские красотки накануне продемонстрировали на красной ковровой дорожке Оскара изысканные наряды. Издание Harper's Bazaar выбрало десять знаменитостей, которые, по мнению авторов издания, были лучше всего одеты , передает Корреспондент.

В числе знаменитостей с наиболее элегантным вкусом оказались Шарлиз Терон, Дженнифер Лопес, Леди Гага, Сара Полсон и другие.

Шарлиз Терон в Dior Haute Couture

Леди Гага

Дженнифер Лопес

Брэдли Купер и Ирина Шейк

Эмма Стоун

Люси Бойнтон и Реми Малек

Серена Уильямс

Билли Портер

Хавьер Бардем

Лора Дерн

Сара Полсон

Эшли Грэм

Эмилия Кларк

Глен Клоуз

Эми Адамс

Бри Ларсон

Летишия Райт в Dior Haute Couture