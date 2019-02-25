Наблюдения за поведением трех тысяч кошек и их хозяев показали, что психологические черты и привычки человека отражаются на состоянии здоровья их питомца и его характере. Об этом пишут британские ученые в журнале PLoS One.
"Мы находим все больше свидетельств того, что состояние питомцев и их здоровье зависит не только от осознанных действий их хозяев и их "разумного" поведения, но и от их бессознательных характеристик", — заявил Марк Фарнворт (Mark Farnworth) из университета Ноттингем-Трент (Великобритания),передает РИА Новости.
В последние годы ученые открывают все больше свидетельств того, что типично человеческие черты интеллекта и наши способности проявлять сложные эмоции характерны и для многих других животных, в том числе собак, приматов и даже воронов и коз.
К примеру, недавно нейрофизиологи выяснили, что собаки умеют понимать интонации и смысл слов, которые им говорят хозяева и распознавать эмоции на лицах знакомых и незнакомых людей. Выяснилось, что они общаются с людьми не ради еды, а ради получения внимания и позитивных эмоций. Вдобавок, собаки оказались способны запоминать "ненужную" информацию и использовать ее впоследствии при общении с хозяином.
Особняком в этом отношении, как давно считают ученые, стоят кошки. Недавние эксперименты по оценке привязанности их к хозяину показали, что "мурки" оказались крайне практичными и независимыми животными. Они редко беспокоятся о хозяине и не склонны тратить свои усилия зря, в том числе на головоломки с едой, если они знают, что их и так накормят.
Фарнворт и его коллеги показали, что это не так, наблюдая за жизнью примерно трех тысяч кошек и их владельцев, проживающих на территории Лондона или его пригородов. Собрав эту большую группу добровольцев, ученые изучили состояние питомцев и провели масштабный социальный опрос среди хозяев.
Их интересовали не только особенности характера и поведения кошек, в том числе их положительные и отрицательные качества, но и то, как много людей было в семье, каким характером обладали сами хозяева и были ли они довольны своими животными.
Анализируя эти денные, Фарнворт и его коллеги открыли крайне любопытную связь между качеством жизни, поведением и здоровьем кошек и так называемой "большой пятеркой". Она представляет собой пять ключевых характеристик поведения их хозяев, "вычисленных" при помощи одной из самых популярных моделей личности.
К примеру, кошки людей-невротиков чаще страдали от проблем со здоровьем, чем питомцы остальных добровольцев, а четвероногие спутники добродушных и тучных людей "копировали" своих хозяев и тоже страдали от лишнего веса. Пушистые компаньоны экстравертов, наоборот, обычно имели низкий вес и больше проводили времени на улице, чем остальные животные.
В целом, характер кошек повторял то, как вели себя их хозяева. К примеру, общительные питомцы, проводившие много времени в компании "двуногих соседей", чаще встречались у экстравертов и людей, открытых к общению и склонных к добросовестности. Агрессивность чаще всего диагностировалась у животных, живущих в компании с нейротиками, а нелюдимость – у кошек людей с низким уровнем открытости и добродушности.
Все это, как отмечают ученые, говорит о том, что поведение и благополучие кошек зависит не только от того, насколько хорошо за ними ухаживают хозяева, но и от "внутреннего" характера людей. Иными словами, настроение и общий стиль поведения человека влияет на жизнь его питомцев не меньше, чем исполнение формальных правил ухаживания за ними.
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