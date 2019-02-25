Два человека пострадали в пожарах за последние сутки

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, за последние 24 часа в республике 2 человека пострадали в пожарах.

Первый случай произошел в селе Почумбэуц, Рышканского района. В результате пожара в частном доме 81-летний мужчина получил ожоги II и III степени. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Причины пожара устанавливаются.

Другой случай произошел в селе Нэпэдень, Унгенского района. Пожар вспыхнул в результате взрыва из-за утечки газа. 37-летний житель мужчина получил ожоги рук, но от госпитализации отказался.

Помощь спасателей понадобилась и в столице. Вчера вечером пожар вспыхнул в квартире по улице Трандафирилор 33/1. Пламя уничтожило площадь в 35 кв. метра. К счастью, огонь не успел распространится.