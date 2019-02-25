Демократическая партия получает наибольшее количество мандатов

Демократическая партия получает одну треть мест в парламенте - 34 из 101 мандата. Об этом свидетельствуют предварительные результаты выборов, опубликованные Центральной избирательной комиссией.

Согласно результатам после обработки 98,5 процентов протоколов выборов, Демократическая партия заняла третье место по национальному округу. Она получает 13 мандатов по партийному списку. Однако, ДПМ лидирует в выборах по одномандатным округам. Ее представители получают 21 мандат. Таким образом, ДПМ будет иметь наибольшее количество мандатов - 34, передает gzt.md.



Далее следует пропрезидентская Партия социалистов. Она заняла первое место на выборах по национальному округу, получив 18 мандатов. По одномандатным округам ПСРМ получила 13 депутатских мест, в общей сложности - 31 мандат.

Правый блок ACUM, созданный из партии "Действие и солидарность" и "Платформы DA" занял второе место по национальном округу, получив 14 мандатов. По одномандатным округам ACUM получает девять депутатских мест, в общей сложности - 23 из 101 мандата.

В парламент проходит также Партия Шора с восьмью депутатами - 5 мандатов по партийному списку и три мандата по одномандатным округам.

Еще пять мандатов депутатов получили независимые кандидаты.

Демократическая партия заявила о готовности начать переговоры по формированию парламентского большинства. С другой стороны, к вступлению в коалицию с Демпартией готова только Партия Шора. Однако этим двум партиям не хватит голосов для формирования большинства и утверждения правительства.