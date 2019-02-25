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Топ-10 самых здоровых стран мира
// фото: Global Look Press
11:34, 25 Feb 2019
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Эксперты Bloomberg составили ежегодный рейтинг Bloomberg Healthiest Country Index, в рамках которого была проведена оценка 169 стран мира в точки зрения ряда факторов, оказывающих влияние на здоровье населения.

К таким факторам относятся продолжительность жизни, табакокурение, доля населения, страдающего ожирением, а также экологические факторы, такие как доступ к чистой воде и санитарные условия, пишет вести.ru.

Ниже мы расскажем о самых здоровых нациях в мире.

Испания

В Испании самая высокая продолжительность жизни при рождении среди стран Европейского союза. 

На мировой арене по этому показателю Испания уступает лишь Японии и Швейцарии. 

Прогнозируется, что к 2040 г. в Испании будем самая высокая продолжительность жизни в мире – 86 лет. 

Также отмечается в стране снижение числа сердечно-сосудистых заболеваний и количества смертей от онкологических заболеваний.

Италия
Одной из причин, по которой Италия оказалась среди лидеров рейтинга, ученые называют питание, в частности, знаменитую "средиземноморскую диету", которой традиционно придерживаются жители этой страны. 

Отмечается, что диета с низким содержанием жиров приводит к снижению уровня сердечно-сосудистых заболеваний.
Исландия
Здравоохранению в стране уделяется большое внимание. Вся территория Исландии разделена на 50 медицинских округов. Здесь функционируют 25 больниц.

Они на самом высоком уровне оказывают медицинскую помощь, включая оперативную. 

Когда-то в Исландии был очень широко распространен туберкулез, но в настоящее время он практически искоренен.

Япония
Япония стала самой здоровой азиатской нацией, при этом она поднялась в рейтинге на три места по сравнению с исследованием 2017 г. 

Отмечается, что в Японии самая высокая ожидаемая продолжительность жизни при рождении в мире.
Швейцария
По ожидаемой продолжительности жизни при рождении Швейцария занимает второе место в мире. 

Особенностью медицины Швейцарии является то, что она практически полностью частная. 

Кроме того, практически все лечение проводится в частных кабинетах и небольших клиниках, а не крупных госпиталях.

Швеция
В Швеции высокая продолжительность жизни как среди женщин, так и среди мужчин – свыше 80 лет. 

Также в стране низкий уровень детской смертности. 

Помимо разумно организованной системы здравоохранения значительную роль играет культ здорового образа жизни, увлечение спортом среди населения страны.

Австралия
Австралийское здравоохранение имеет под собой государственную и частную основы. 

Все врачи, скорая помощь, частные и государственные больницы, аптеки, дома престарелых и т. д. работают через систему социального и медицинского страхования. 

Важно отметить и стремление населения страны к здоровому образу жизни, а следовательно, высокую продолжительность жизни.

Сингапур
По сравнению с рейтингом 2017 г. Сингапур опустился с четвертого на восьмое место. 

Новейшие технологии, квалифицированные, опытные, внимательные специалисты, прогрессивные методы лечения, диагностики и реабилитации. 

Год от года медицинское обслуживание в Сингапуре набирает популярность. 

На сегодняшний день лечение в Сингапуре — одно из самых эффективных в Азии.

Норвегия
Традиционно в Норвегии высокая продолжительность жизни, как и в других скандинавских странах. 

Норвежцы стремятся вести здоровый образ жизни в любом возрасте. 

Также в Норвегии один из самых низких показателей употребления наркотиков в мире.

Израиль
Система здравоохранения в Израиле считается одной из самых передовых в мире. 

8,3% от ВНП Израиля расходуется на здравоохранение. 

Различные правительственные законы защищают права больных, тем самым ставя пациента в центр лечебного процесса.




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