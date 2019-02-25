Топ-10 самых здоровых стран мира

Эксперты Bloomberg составили ежегодный рейтинг Bloomberg Healthiest Country Index, в рамках которого была проведена оценка 169 стран мира в точки зрения ряда факторов, оказывающих влияние на здоровье населения.

К таким факторам относятся продолжительность жизни, табакокурение, доля населения, страдающего ожирением, а также экологические факторы, такие как доступ к чистой воде и санитарные условия, пишет вести.ru.



Ниже мы расскажем о самых здоровых нациях в мире.



Испания

В Испании самая высокая продолжительность жизни при рождении среди стран Европейского союза.



На мировой арене по этому показателю Испания уступает лишь Японии и Швейцарии.



Прогнозируется, что к 2040 г. в Испании будем самая высокая продолжительность жизни в мире – 86 лет.



Также отмечается в стране снижение числа сердечно-сосудистых заболеваний и количества смертей от онкологических заболеваний.





Италия

Одной из причин, по которой Италия оказалась среди лидеров рейтинга, ученые называют питание, в частности, знаменитую "средиземноморскую диету", которой традиционно придерживаются жители этой страны.



Отмечается, что диета с низким содержанием жиров приводит к снижению уровня сердечно-сосудистых заболеваний.



Исландия

Здравоохранению в стране уделяется большое внимание. Вся территория Исландии разделена на 50 медицинских округов. Здесь функционируют 25 больниц.



Они на самом высоком уровне оказывают медицинскую помощь, включая оперативную.



Когда-то в Исландии был очень широко распространен туберкулез, но в настоящее время он практически искоренен.





Япония

Япония стала самой здоровой азиатской нацией, при этом она поднялась в рейтинге на три места по сравнению с исследованием 2017 г.



Отмечается, что в Японии самая высокая ожидаемая продолжительность жизни при рождении в мире.

Швейцария

По ожидаемой продолжительности жизни при рождении Швейцария занимает второе место в мире.



Особенностью медицины Швейцарии является то, что она практически полностью частная.



Кроме того, практически все лечение проводится в частных кабинетах и небольших клиниках, а не крупных госпиталях.





Швеция

В Швеции высокая продолжительность жизни как среди женщин, так и среди мужчин – свыше 80 лет.



Также в стране низкий уровень детской смертности.



Помимо разумно организованной системы здравоохранения значительную роль играет культ здорового образа жизни, увлечение спортом среди населения страны.





Австралия

Австралийское здравоохранение имеет под собой государственную и частную основы.



Все врачи, скорая помощь, частные и государственные больницы, аптеки, дома престарелых и т. д. работают через систему социального и медицинского страхования.



Важно отметить и стремление населения страны к здоровому образу жизни, а следовательно, высокую продолжительность жизни.





Сингапур

По сравнению с рейтингом 2017 г. Сингапур опустился с четвертого на восьмое место.



Новейшие технологии, квалифицированные, опытные, внимательные специалисты, прогрессивные методы лечения, диагностики и реабилитации.



Год от года медицинское обслуживание в Сингапуре набирает популярность.



На сегодняшний день лечение в Сингапуре — одно из самых эффективных в Азии.





Норвегия

Традиционно в Норвегии высокая продолжительность жизни, как и в других скандинавских странах.



Норвежцы стремятся вести здоровый образ жизни в любом возрасте.



Также в Норвегии один из самых низких показателей употребления наркотиков в мире.





Израиль