Жительница ОАЭ подала на развод из-за забытого бургера

Девушка попросила своего мужчину, отдыхавшего с друзьями, заехать в фастфуд по дороге домой, но муж пришёл к ней с пустыми руками.

Жительница Объединённых Арабских Эмиратов подала на развод из-за того, что муж забыл принести ей бургер. Об этом сообщает издание Khaleej Times.

Девушка была одна дома, пока супруг проводил время с друзьями. Она попросила купить ей бургер в одном из фастфудов по дороге домой, однако супруг вернулся домой около трёх часов утра с пустыми руками, передает Life.

У пары завязалась ссора, после которой девушка ушла из дома. Теперь она приняла решение развестись с мужем.

По мнению адвоката Хасана Аль Мазруки, "у людей должны быть реалистичные представления о жизни в браке", поэтому у пары пройдёт беседа с судьёй, который попытается помочь им решить проблемы в отношениях друг с другом.

Отмечается, если разговор не поможет и девушка будет настаивать на разводе, ей придётся отказаться от части махра — обязательного подарка, который исламские мужья делают жёнам.

Ранее Лайф рассказывал о жителе Перу, который подал на развод после того, как увидел на гугл-картах, что жена ему изменяет.