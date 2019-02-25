Главная звезда "Оскара" упал со сцены вместе со статуэткой

Звезда фильма "Богемная рапсодия" Рами Малек, получивший «Оскар» как лучший актер, упал со сцены в зрительный зал на церемонии вручения премии. Артисту понадобилась помощь врачей. Об этом сообщает журнал People.

37-летний Малек получил «Оскар» как лучший актер за роль Фредди Меркьюри в фильме «Богемная рапсодия», байопике о рок-группе Queen, передает УНИАН.

Он рухнул с подиума вместе со статуэткой. Малека сначала посадили на сидение в зрительном зале, а затем врачи отвели артиста в закулисное помещение. Его представитель отказался комментировать состояние актера.

Рами Малек стал обладателем "Оскара" за лучшую мужскую роль в фильме "Богемная рапсодия", в котором он сыграл лидера британской группы Queen певца Фредди Меркьюри.





