Центральная избирательная комиссия объявила референдум от 24 февраля состоявшимся.
Около 730 тысяч человек проголосовало за сокращение числа депутатов со 101 до 61.
По данным ЦИК, "За" сокращение количества депутатов парламента со 101 до 61 выступили 730 тысяч жителей Молдовы. Около 260 тысяч граждан выссказались "Против".
Так же 790 тысяч человек проголосавали за право избирателей отзывать депутатов в случае ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей, против были около 200 тысяч граждан.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Уделите больше внимания детям.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Не будьте неблагодарными.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Вероятна новая романтическая связь.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожны с электроприборами.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. В голову придут плодотворные идеи.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Уделите больше внимания детям.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md