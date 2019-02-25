Республиканский референдум состоялся

Центральная избирательная комиссия объявила референдум от 24 февраля состоявшимся.

Около 730 тысяч человек проголосовало за сокращение числа депутатов со 101 до 61.

По данным ЦИК, "За" сокращение количества депутатов парламента со 101 до 61 выступили 730 тысяч жителей Молдовы. Около 260 тысяч граждан выссказались "Против".

Так же 790 тысяч человек проголосавали за право избирателей отзывать депутатов в случае ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей, против были около 200 тысяч граждан.