В Молдове подтвердился четвертый случай заболевания корью

В этом году подтвердился четвертый случай заболевания корью в Молдове. В Атаках заболел шестилетний мальчик. Его госпитализировали в инфекционное отделение Окницкой райбольницы.

"Ребенок не привит от кори и не посещает дошкольные учреждения. Других случаев заболевания корью на данный момент в Окнице не зарегистрировано".

В прошлом году в нашей стране зарегистрировали 340 случаев кори. Больше всего в Гагаузии и Сороках. Большинство заболевших не были привиты от кори.