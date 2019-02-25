По итогам обработки бюллетеней по национальному и одномандатным округам, Партия социалистов получает в новом созыве парламента около 32 мандатов.
Как сообщает Deschide.md по одномандатным округам в парламент проходят следующие члены ПСРМ:
- Зинаида Гречаный
- Ирина Лозован
- Алла Пилипецкая
- Александр Усатый
- Александр Нестеровски
- Олег Савва
- Александр Жолнач
- Кирилл Татарлы
- Александр Суходольский
- Федор Гагауз
- Георгий Пара
- Олег Липский
- Василий Боля
- Влад Батрынча
- Адриан Лебединский
- Григорий Новак
Национальный округ:
- Ион Чебан
- Эдуард Смирнов
- Богдан Цырдя
- Иванна Коксал
- Алла Долинцэ
- Виктор Гайчук
- Владимир Головатюк
- Адела Рэиляну
- Корнелиу Фуркулицэ
- Виктор Бологан
- Владимир Односталко
- Раду Мудряк
- Владимир Цуркан
- Иван Забунов
- Петр Бурдужа
- Олег Тетеря
Комментарии
- Сколько депутатов проходят в парламент от ППДП, ПДС и неаффилированных кандидатов блока ACUM
- Список кандидатов от Демократической партии, которые проходят в парламент
- Кандидаты в депутаты от ДПМ одержали победу в большинстве одномандатных округов
- Республиканский референдум состоялся
- Павел Филип победил в избирательном округе № 20, Страшены
- Демократическая партия получает наибольшее количество мандатов
- Влад Плахотнюкв победил в округе №17, Ниспорены
- Опубликован список депутатов, которые проходят в парламент по одномандатным округам
- Что следует после парламентских выборов и консультативного референдума
- ЦИК: все неиспользованные бюллетени аннулировали
- Обработано 99% избирательных бюллетеней
- Британка призналась что за всю жизнь украла 2 млн фунтов
- Сколько депутатов проходят в парламент от ППДП, ПДС и неаффилированных кандидатов блока ACUM
- Первого марта в Оргееве запустят кампанию в поддержку женщин болеющих раком
- Группа Queen феерично открыла церемонию награждения "Оскар-2019". ВИДЕО
- Парламентские выборы 2019: предварительные итоги голосования
- Майя Санду и Андрей Нэстасе выступили с заявлениями
- Демократическая партия получает наибольшее количество мандатов
- Партия социалистов выступила перед прессой после закрытия избирательных участков
- Певцу Диме Билану проведут срочную операцию
- Выборы в парламент Молдовы 2019: проголосовали более миллиона избирателей. Онлайн
- Парламентские выборы 2019: предварительные итоги голосования
- Партия Регионов раскрыла коррупционные схемы Додона: "Только за "взносы" в ПСРМ можно экспортировать фрукты в Россию"
- Опрос: Плахотнюк догоняет Додона по уровню доверия граждан и сильно опередил Санду и Нэстасе
- Правительство проводит проверку в посольстве РМ в Москве, где обнаружили центр пропаганды ПСРМ для предстоящих выборов
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Уделите больше внимания детям.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Не будьте неблагодарными.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Вероятна новая романтическая связь.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожны с электроприборами.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. В голову придут плодотворные идеи.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Уделите больше внимания детям.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md