Состоялся релиз очков HoloLens 2 от Microsoft

Гаджет, предназначенный для работы с дополнительной реальностью, презентовали на выставке MWC в Барселоне.

Компания Microsoft представила на выставке мобильных технологий MWC в Барселоне свои новые очки дополнительной реальности HoloLens 2. В сравнении с оригинальными очками, представленными три года назад, новые являются более мощными и современными. Об этом пишет CNET.

Одним из ключевых новшеств стало устранение ограниченного угла обзора. В сравнении с первыми очками, показатель этих увеличен в полтора раза - до 57 градусов,передает Корреспондент.

Также в очках добавлены сенсор Azure Kinect (продвинутая камера), процессор ARM (в противовес Intel Atom в первой версии), датчики слежения за глазами, а также пара динамиков.

В настоящее время предзаказ на HoloLens 2 уже открыт, а стоимость новинки составляет $3500. Однако покупка пока доступна лишь корпоративному сектору.