Группа Queen феерично открыла церемонию награждения "Оскар-2019". ВИДЕО

В ночь с 24 на 25 февраля Лос-Анджелес превратился в мекку киноиндустрии, ведь в американском городе проходит ежегодное награждение премии Оскар-2019. Феерическое шоу открывала группа Queen, которая вышла на сцену вместе с артистом Адамом Ламбертом.

91-я церемония вручения Оскар стала очень особенной. В частности, впервые за 30 лет шоу прошло без ведущего. Однако организаторы заверили, что сама церемония будет настолько насыщенной и грандиозной, что звездные гости не будут скучать в зале, передает УНИАН.



Открывать феерическое шоу поручили легендарным музыкантам группы Queen, которые вышли на сцену вместе с британским певцом Адамом Ламбертом. Артисты создали отличное настроение для всех звезд, заставив их подпевать легендарные хиты и подтанцовывать под знакомые ритмы.

