Первого марта в Оргееве запустят кампанию в поддержку женщин болеющих раком

В Оргееве запустили кампанию кампанию, больных раком. В салоне красоты бесплатно будут стричь клиенток, которые хотят сменить прическу, а локоны пожертвовать на парики. За каждую косичку они будут получать в подарок книгу.

"Кампанию запустят с 1 марта, но у нас уже есть две косы, которые пожертвовали клиентки", - говорит стилист Диана Посторонка.

Инициатор кампания Виктория Донцова тоже решилась на смену имиджа.

"Я чувствую себя прекрасно и ничуть не жалею. А еще я увидела розовые ленточки в моей косичке, и знаю, для чего это делается и на какие цели они пойдут", - сказала организатор Виктория Донцова.

"Я отдала свою косу, потому что по-другому не могу помочь больным раком, которые в результате лечения лишились волос на голове, и это очень хорошо, что кому-то будет лучше. Это был хороший опыт".

Собранные волосы передадут румынскому постижёру, который изготовит парики.

"Принимаем только натуральные волосы, или же окрашенные в естественные оттенки. Оттенки желтого, зеленого, розового не допустимы. Средняя длина не меньше 20 сантиметров, на парик требуется около семи-десяти косичек", - сообщила организатор Дорина Сорокина.

Кампания завершится в начале мая марафоном Run Pink в Оргееве.