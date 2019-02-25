Обработано 99% избирательных бюллетеней

Центральная избирательная комиссия обработала 99,07% протоколов. По предварительным данным, Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) набрала 31,31% голосов, Демократическая партия Молдовы (ДПМ) – 23,77%, Избирательный блок "ACUM" – 26,54% и Партия "Шор" – 8,36%.

Данные ЦИК из избирательных округов показывают, что кандидаты ДПМ являются фаворитами в Ниспоренах, Страшенах, Новых Аненах и Флорештах. За лидера ДПМ Влада Плахотнюка проголосовало более 72,36% жителей Ниспорен.

Социалисты, баллотировавшиеся по округам, набрали наибольшее количество голосов в северной части Молдовы. За лидера ПСРМ Зинаиду Гречаную в одномандатном округе в Бричанах проголосовали более 46,18% избирателей. Все кандидаты ПСРМ получили наибольшее количество голосов в Бельцах и Окнице.

Лидер Партии "Шор" – первый в одномандатном округе Оргеева. За ним следуют демократ Василе Костин и член блока "ACUM" Валериу Мунтяну.

Согласно действующему законодательству, избирательный порог для вхождения в законодательный форум составляет 6% для партий и 8% для избирательных блоков.