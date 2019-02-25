Promo-LEX: на парламентских выборах 24 февраля не было серьезных нарушений

На парламентских выборах 24 февраля не было серьезных нарушений. Об этом заявил глава Миссии наблюдения за выборами Ассоциации Promo-LEX Павел Постика в ходе пресс-конференции.

По словам Павла Постика, наблюдателя Promo-LEX, в течение дня было отмечено 127 случаев нехватки избирательных списков и 110 случаев фотографирования бюллетеней для голосования. В то же время, установлен 91 случай организованной перевозки избирателей и 83 случаев группового голосования, передает kp.md.

25 февраля, к 9.30 утра, было обработано 1843 протоколов, полученных от наблюдателей по национальному округу. Согласно параллельному подсчету Promo-LEX, ПСРМ получила 30,83% голосов, ACUM – 26,42%. Затем следуют PDM с 24,26%, и Партия «Шор» с 8,48%. Данные схожи с данными, представленными ЦИКом.

По одномандатным округам параллельный подсчет показал, что несмотря на констатированные ошибки, победителями являются в большинстве случаев кандидаты, объявленные ЦИКом.

У Promo-LEX были наблюдатели на всех участках Молдовы.

При этом, стоит отметить, что лидеры блока ACUM PAS и DA Майя Санду и Андрей Нэстасе заявили румынским СМИ, что выйдут на протесты и считают, что выборы были сфальсифицированы.