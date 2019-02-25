В Австралии турист забрался на церковь, упал и умер

Турист погиб после падения с крыши церкви в пригороде Серферс-Парадайз, штат Квинсленд, Австралия. Об этом сообщает Daily Mail.

23-летний путешественник, имя которого не раскрывается, забрался на здание церкви Святого Винсента вместе с пятью друзьями ночью в воскресенье, 24 февраля.

После того, как мужчина свалился с крыши, на место инцидента приехала скорая помощь, однако врачам не удалось спасти его жизнь,передает Рамблер.

Священнослужитель Уоррен Кинн выразил соболезнования по поводу гибели туриста. "Я не знаю, что они делали на крыше, но его смерть — горе для семьи. Мы будем молиться за него", — отметил священник.