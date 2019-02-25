Одну из сестер Хачатурян выписали из квартиры, где был убит их отец

Бутырский суд Москвы вынес решение выписать Крестину Хачатурян из квартиры, где она вместе с сёстрами убила своего отца. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Истцом по делу выступила бабушка девушек Лидия Хачатурян. При этом на заседание суда она, как и ответчик, не явилась. За женщину в суде выступила сестра убитого Михаила Хачатуряна — Наира, которая рассказала, почему бабушка больше не хочет жить с внучкой, передает life.

— Девочки не слушались и вели аморальный образ жизни. Принимали наркотики и разные алкогольные напитки, — заявила Наира Хачатурян в суде.

Она также сообщила, что сёстры неоднократно угрожали женщине физически. В итоге она была вынуждена переехать в съёмную квартиру.

Ранее бабушка сестёр Хачатурян обратилась в Бутырский суд Москвы с исковым требованием выселить старшую из сестёр — Крестину — из квартиры, в которой было совершено убийство отца девочек Михаила Хачатуряна.

Напомним, 27 июля 2018 года три сестры — Крестина, Ангелина и Мария — убили своего отца. Они нанесли ему множество ножевых ранений. Впоследствии девушки заявили, что не могли терпеть издевательств родителя.