В Японии начали проводить свадьбы в стиле видеоигр

Square Enix объединилась с компанией Bridal Hearts, чтобы вместе создать в Японии уникальный свадебный сервис: компании предлагают фанатам Final Fantasy 14 провести реальную свадебную церемонию в стиле внутриигровой свадьбы - с костюмами, оружием и т.п.

Bridal Hearts совместно с Square Enix начали проводить в реальности "церемонию вечного сближения" - внутриигровой свадебный обряд из Final Fantasy XIV. В ходе этой церемонии молодожёнам выдают костюмы и оружие из игры, включают игровой саундтрек, а позади их располагают огромный экран с кадрами из MMO, передает Gmbox.

Компании уже провели первую тематическую церемонию - 14 февраля свадьбу в духе Final Fantasy XIV сыграла пара поклонников игры, которая выиграла в специальной лотерее, участие в которой принимали 247 пар.

Square Enix и Bridal Hearts обещают в ближайшие недели открыть бронирование этой церемонии для всех желающих - официальная тематическая свадьба в стиле Final Fantasy XIV для одной пары и 70 гостей обойдётся вам в $31 тыс.