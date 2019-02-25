Итальянский монастырь продают за 1 евро

В итальянском городе Модильяна на продажу выставили бывший монастырь.

Покупатель получит три здания и 5,5 тысячи квадратных метров садов, однако все это требует восстановления, что и объясняет рекордно низкую стоимость недвижимости,передает Вести.

Местные власти открыты для любых предложений касаемо монастыря: он может превратиться в частный дом или же в отель, главное – чтобы сохранилось наследие.

Имение раньше использовалось и в качестве шелковой прядильной фабрики. Монастырь входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет Prian.ru.