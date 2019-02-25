ентральная избирательная комиссия объявила сегодня предварительные результаты голосования по одномандатным округам. Таким образом, Демократическая партия получила 18 мандатов депутата по одномандатным округам, ПСРМ - 16, Избирательный блок "ACUM" - 12, независимые кандидаты - три и партия "Шор" – два.
По данным ЦИК, по одномандатному округу №1, Бричаны, наибольшее количество голосов набрала лидер ПСРМ Зинаида Гречаный. Кандидат от ПСРМ Ирина Лозован стала фавориткой избирателей в округе № 2, Окница. В округе № 3 мандат депутата получит кандидат от ДПМ Олег Сырбу.
В округе № 4, Рышканы, наибольшее количество голосов получил кандидат от ДПМ Юрие Урзикэ. В округе № 5, Глодень, победил депутат от ДПМ Ион Леукэ. От округа № 6, Дрокия, мандат депутата получит кандидат от ДПМ Корнелиу Пандевич. В окурге № 7, Сороки, выиграла кандидат от ПСРМ Алла Пилипецкая.
В избирательном округе № 8, Флорешты победил Евгений Никифорчук (ПДМ). В округе № 9, Белцы 1 – Александр Усатый (ПСРМ). В округе № 10, Белцы 2 – Александр Нестеровски (ПСРМ). В округе № 11, Фалешты – Олег Савва (ПСРМ). В округе № 12, Сынжерей - Георгий Брашовски (ПДМ). В округе № 13, Резина – Елеонора Граур (ПДМ). В округе № 14, Теленешты – Мария Чобану (ACUM). В округе № 15, Каларашь – Николае Чубук (ПДМ).
В округе № 16, Унгены – Лудмила Гузун (ДПМ). В округе № 17, Ниспорены – Владимир Плахотнюк (ПДМ). В округе №18, Оргеев – Илан Шор (партия «Шор»). В округе № 19 (Оргеев, Резина, Криулень, Дубоссары 1) – Марина Таубер (партия «Шор»). В округе № 20, Страшены – Павел Филип (ДПМ). В округе № 21, Криулень, Дубоссары 2 – Лилиян Карп (ACUM). В округе № 22, Яловены – Ливиу Вовк (ACUM).
В округе № 23, Кишинев, Ботаника 1 - Олег Липский (ПСРМ). В округе № 24, Ботаника 2 - Василе Боля (ПСРМ). В округе № 25, Ботаника/Центр - Инга Григориу (ACUM). В округе № 26, Центр/Буюканы – Юрие Реницэ (ACUM). В округе № 27, Буюканы – Владимир Боля (ACUM). В округе № 28, Рышкановка – Влад Батрынча (ПСРМ). В округе № 29, Центр, Рышкановка – Адриан Лебедински (ПСРМ). В округе № 30, Чеканы – Дан Перчун (ACUM). В округе № 31, Чеканы, Рышкановка – Григорий Новак (ПСРМ). В округе № 32, северные пригороды – Михай Попушой. В округе № 33, северные пригороды - Андрей Нэстасе (ACUM).
В округе № 34, Анений Ной, большинсво избирателей проголосовали за кандидата от ДПМ Александра Жиздана. В округе № 35, Каушены – Григоре Репешчук (ДПМ). В округе № 36, Штефан-Водэ – Александру Жолначь (ПСРМ), В округе № 37, Резень (Яловены 2) – Петру Фрунзе (ACUM). В округе № 38, Хынчешты (Север) – Александру Ботнарь (ДПМ). В округе № 39, Хынчешты (Юг) - Генадие Буза (ДПМ). В округе № 40, Чимишлия, Бассарабяска – Дмитрий Дьяков (ДПМ). В округе № 41, Леова – Еуфросинья Крецу (ДПМ). В округе № 42, Кантемир, Кагул – Елена Бакалу (ДПМ).
В округе № 44, Кагул – Ион Гроза (независимый кандидат). В округе № 44, Тараклия – Кирилл Татарлы (ПСРМ). В округе № 45, Гагаузия 1 – Александру Суходольский (ПСРМ). В округе № 46, Гагаузия 2 – Федор Гагауз (ПСРМ). В округе № 47, Приднестровье (Север) – Александру Олейник (независимый кандидат). В округе № 48, Приднестровье (Юг) – Виорел Мелник. В округе № 49, диаспора восток (РУ) – Георгий Пара (ПСРМ), В округе № 50, диаспора США и Канада – Дмитрий Алайба (ACUM).
Согласно избирательному законодательству, если депутат, избранный в одномандатных округах, назначается на должность министра или на другие государственные должности, в течение 30 дней законодательный орган объявляет мандат вакантным, а ЦИК инициирует в данном избирательном округе новые выборы.
Новые выборы пройдут в течение 60 дней, но не позднее трех месяцев с момента объявления законодательным органом мандата вакантным. Если должность депутата, избранного по одномандатным округам, становится вакантной в последние шесть месяцев мандата парламента, новые выборы не проводятся.
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