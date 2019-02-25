Плахотнюк: ДПМ готова к переговорам, у нас нет обид или тщеславия, мы хотим улучшить жизнь граждан

Лидер Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк поздравил все партии, которые участвовали в выборах, и пригласил формирования, вошедшие в парламент, к диалогу для формирования большинства, которое займётся выполнением обещаний, данных народу.

"Независимо от безусловной конкуренции, важно оставить позади обиды кампании и смотреть вперёд, для выполнения ожиданий людей. А потому говорю со всей серьёзностью, Демократическая партия готова начать переговоры с партиями и искать вместе как можно быстрее действующее большинство, чтобы начать выполнять обязательства, взятые перед избирателями", - заявил Плахотнюк. Лидер демократов уточнил, что первые дискуссии могут начаться уже в ближайшие дни. "Мы хотим участвовать в конструктивных переговорах, и пойдём на переговоры с четкой целью продолжить хорошие дела, которые начали выполнять для граждан, продолжить модернизацию и развитие Молдовы", - заключил Плахотнюк. Председатель ДПМ напомнил, что у формирования, которое он возглавляет, нет предрассудков и обид, оно не ставит на первый план различия доктрин, а лишь интерес всех граждан, чтобы создать компетентную власть, способную улучшить их жизнь. "Мы всегда говорили - люди хотят дела, а не слова. Пришло время незамедлительно приступить к делу, как только будут признаны мандаты".

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