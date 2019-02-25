Инженеры ЕКА создадут ткань для лунного скафандра в ближайшие два года

Инженеры Европейского космического агентства и частные текстильные компании совместно разработают ткань для скафандра, которая будет отталкивать лунную пыль и защищать астронавтов от радиации и перегрева. Об этом сообщает онлайн-издание Space.com

"Новые лунные миссии нацелены на установление постоянного присутствия человека на Луне, и поэтому новые скафандры должны быть сделаны так, чтобы их можно было использовать чаще и дольше, чем во время прошлых полетов на Луну. Платформой для этих экспедиций послужит станция Lunar Gateway", — заявили в агентстве.

В последние годы и представители "Роскосмоса", и чиновники НАСА все чаще говорят о возможности постройки "постоянного" поселения на поверхности Луны. Одним из поводов для этого послужило открытие значительных запасов воды в некоторых темных кратерах на полюсах спутницы Земли и в некоторых других ее точках, передает РИА Новости.

Для этого необходимо решить две крупные задачи — понять, как построить подобную базу, используя технологии трехмерной печати и подручные лунные ресурсы, а также выяснить, что сильнее всего угрожает жизни астронавтов и космонавтов на Луне.

Помимо космической радиации и частиц высокой энергии, есть и другие источники опасности. К примеру, расчеты российских физиков показали, что поверхность Луны и других безвоздушных небесных тел может быть опасной для электронных компонентов миссий из-за мощных разрядов статического электричества.

Вдобавок, ученые НАСА недавно выяснили, расследуя истории о "лунной лихорадке" экипажей "Аполлонов", что даже небольшие количества лунной пыли смертельно опасны для клеток легких и мозга. Ее попадание в питательную среду обычно убивало около 60-90% клеток, причем самые мелкие частицы пыли еще и повреждали ДНК выживших клеток.

Все эти проблемы, как ожидает ЕКА, будут решены в рамках проекта Pextex, направленного на создание материала нового поколения, способного защитить человека от всех потенциальных проблем, связанных с жизнью на Луне. В его разработке будут принимать участие специалисты и научные работники агентства и французской компании Comex.

За последующие два года они должны создать материал, способный переносить типичные лунные температуры – от минус 170 и до плюс 120 градусов Цельсия и оставаться герметичным на протяжении 2500 часов работы. Вдобавок, он должен защищать астронавтов от больших доз радиации – от 110 до 380 миллизивертов в год, а также отталкивать лунную пыль и не накапливать на себе статические заряды электричества.

Первые планы по его разработке будут озвучены в мае этого года. Как надеются в ЕКА, данный материал и скафандры на его основе станут важным элементом будущей лунной станции LOP-G, планы по постройке которой сегодня обсуждаются ведущими космическими державами мира.