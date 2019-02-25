Берут пример с людей? Характер собак меняется со временем

Собаки, гордо носящие звание лучших друзей человека, нередко становятся объектами научных исследований. Их способности настолько удивляют учёных, что те подсчитывают нейроны в их мозге и изучают когнитивные способности.

Не секрет, что крепкая дружба людей и четвероногих питомцев – это результат тысяч лет одомашнивания (к слову, людям так хотелось подружиться, что они приручали собак дважды). И за это время мы неплохо узнали друг друга. По крайней мере, собаки научились понимать смысл сказанных хозяином слов, а также мимику и улыбки людей.

Теперь же учёные из Университета Мичигана решили достоверно установить, меняется ли характер собак с течением времени, и если да то, что этому способствует,передает Вести.

То, что каждая собака обладает своими уникальными чертами характера, далеко не секрет. Среди них есть даже пессимисты. Между тем специалисты не знали, меняется ли характер питомца со временем, как это часто происходит у людей.

Исследователи под руководством профессора психологии из Университета Мичигана Уильяма Чопика (William Chopik) пригласили принять участие в работе владельцев более 1600 собак 50 различных пород. Возраст питомцев варьировался от нескольких недель до 15 лет.

Хозяев просили оценить характер четвероногих друзей и ответить на вопросы, касающиеся поведения животных. Они также рассказали о своих чертах характера.

Результаты работы показали, что более взрослые собаки труднее поддаются дрессировке. А наилучший возраст для обучения "правилам приличия" – примерно шесть лет, говорит Чопик.

Специалисты также определили черты характера питомцев, которые редко меняются с возрастом: боязливость и тревожность.

Что интересно, экстраверты оценивали своих питомцев как более возбудимых и активных. Люди с высоким уровнем негативных эмоций считали своих собак боязливыми, активными и менее отзывчивыми к дрессировке.

Если же владельцы собак считали себя вполне приятными людьми, то и своих питомцев они оценивали как менее боязливых и менее агрессивных по отношению к людям и другим животным.

Если людей всё устраивало в отношениях с собаками, то они оценивали питомцев как активных и возбудимых "товарищей". Кроме того, они считали, что их питомцы хорошо поддаются дрессировке.

Иными словами, результаты работы подтвердили популярное мнение о том, что собаки похожи на своих хозяев.

Специалисты рапортуют, что хозяева постепенно формируют характер своих собак и, что самое интересное, их черты действительно меняются с течением времени.

"Характер людей может меняться, когда они проходят через большие изменения в жизни. Мы выяснили, что то же самое происходит с собаками", – говорит Чопик, сам немало удивлённый результатами работы.

Ранее специалисты полагали, что характер четвероногих друзей человека не меняется, "поскольку у них не бывает значимых изменений в образе жизни, как в жизни людей".

"Но на самом деле они сильно меняются, – добавляет Чопик. – Мы обнаружили сходство с владельцами, оптимальное время для тренировок и даже время в их жизни, когда они могут стать более агрессивными по отношению к другим животным".

Результаты работы в очередной раз подчёркивают, как сильно хозяева влияют на характер своих питомцев.

Как отмечается в пресс-релизе работы, американские специалисты одними из первых провели крупное исследования такого рода.

Теперь же авторы работы намерены исследовать, как окружающая среда, которую обеспечивают владельцы, может изменить поведение собак. В частности, они хотят выяснить это на примере питомцев, взятых из приюта.

Научная статья по итогам исследования представлена в издании Journal of Research in Personality.

Добавим, что собаки, как и люди, подвержены "эмоциональному заражению".

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