Отец рэпера Децла, скончавшегося в начале февраля, Александр Толмацкий опубликовал архивное фото с сыном.
На кадрах, сделанных в 1996 году, где Децлу 13 лет, Толмацкие кормят голубей, переводчик life.
Пользователи в комментариях отмечают внешнюю схожесть отца и сына, а также обращают внимание на счастливые лица обоих.
Фото: instagram.com/Alexander Tolmatskiy (@alexandertolmatskiy)
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День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Уделите больше внимания детям.
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Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Не будьте неблагодарными.
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