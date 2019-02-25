НКМС выделила деньги на операции детям с проблемами позвоночника и реберной дуги

Свыше полумиллиона леев выделила Национальная компания медицинского страхования на проведение десяти операций детям с проблемами позвоночника и реберной дуги. Проведут их в столичном Институте матери и ребенка до конца этого года.

По словам пресс-секретаря медучреждения Максима Казака, чтобы воспользоваться возможностью бесплатной операции, родители больных детей должны обратиться к семейному врачу по месту жительства и получить направление к специалисту. Он должен провести обследование и в случае необходимости назначить операцию.

Расходны на нее покроют из Фонда обязательного медицинского страхования. Врачи выберут десять наиболее тяжелых случаев.

Ежегодно у 13 из ста детей диагностируют заболевания позвоночника и реберной дуги различной степени тяжести.