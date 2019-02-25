На Землю обрушатся метеоудары: расписание магнитных бурь на март

Стало известно, когда ожидаются серьезные магнитные бури и всплески солнечной активности в марте 2019 года.

По прогнозам, март 2019 года будет богат на магнитные всплески разной силы в течение всего месяца. Незначительные магнитные колебания возможны 2, 8, 12, 13, 16, 18, 20, 26 и 29 марта. Достаточно серьезные магнитные бури ожидаются 1, 19, 27 и 28 марта, передает УНИАН.

Как защититься от магнитных бурь

Реакция на магнитные бури индивидуальна, но особенно их влияниям подвержены люди со слабым здоровьем. Врачи рекомендуют избегать физических нагрузок и тяжелой работы в такие дни, не волноваться.

На фоне магнитных бурь могут возникнуть слабость и нервное напряжение, головная боль и мигрень. Стоит ограничить употребление жирной, острой и соленой пищи. Можно пить успокоительные чаи с мятой или мелиссой. Также врачи советуют употреблять больше витамина С.

Кроме того, необходимо исключить алкоголь, а гипертоникам следует пить больше воды. Следует больше ходить пешком и иметь под рукой аптечку. Людям в возрасте лучше воздержаться от долгих поездок в этот день.





