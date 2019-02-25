Женщина похудела на 108 кг после развода

После 18 лет в браке женщина поняла, что несчастна. Она развелась с супругом, поменяла работу и похудела на центнер.

Жительница Великобритании 37-летняя Келли Кинселла похудела на 108 килограмм после развода с мужем. Об этом сообщает The Mirror.

Жительница города Перелит всегда страдала от избыточного веса. Когда она в возрасте 24 лет выходила замуж, то смогла похудеть в полтора раза при весе 177 кг, передает Корреспондент.

После операции на желчном пузыре женщина поправилась на 44 килограмма из-за медикаментов. После этого она перестала следить за собой набрала еще 63 килограмма. Кинселла отмечает, что ее муж работал развозчиком китайской еды и всегда привозил целые пакеты вредной пищи.

Спустя 18 лет в браке британка поняла, что была несчастлива и развелась с мужем. Чуть больше, чем за год Кинселла поменяла работу и похудела на 108 килограммов. Теперь женщина копит на операцию по удалению обвисшей кожи.