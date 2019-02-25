Пассажира будут судить за бросание монет в двигатель самолета "на удачу"

Китайская авиакомпания Lucky Air (дословно "удачливый воздух") собирается судиться с пассажиром, который перед полетом попытался закинуть в двигатель самолета монетки "на удачу".

Авиалайнер должен был совершить рейс из города Аньцин в город Куньмин, однако перед взлетом пассажиры заметили на земле под левым крылом несколько юаней. Специалистам пришлось провести проверку двигателя, передает The Independent в понедельник, 25 февраля.

Выяснилось, что один из пассажиров, 28-летний мужчина по имени Лу, решил закинуть в двигатель несколько монет, по его словам, на удачу. Рейс был отложен, и 162 человека смогли вылететь из аэропорта только на следующий день. Авиакомпании такая задержка обошлась в 140 тыс. юаней . Ее представители заявили, что собираются подать в суд на нарушителя спокойствия, передает IZ.

Аналогичный инцидент произошел в китайской провинции Аньхой в 2017 году. Тогда авиарейс был отменен после того, как сотрудники аэропорта заметили возле самолета пожилую женщину, кидающую деньги в двигатель. В некоторых религиях, в частности в буддизме, считается, что бросание монет приносит удачу.