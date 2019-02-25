ОБСЕ/БДИПЧ не станут рассматривать заявление Санду и Нэстасе, которые хотят, чтобы выборы не были признаны: "Это не в нашей компетенции"

Миссия ОБСЕ/БДИПЧ, которая наблюдала за парламентскими выборами минувшего воскресенья, отказалась принять обращение лидеров блока ACUM Майи Санду и Андрея Нэстасе, которые хотят, чтобы выборы не были признаны. Наблюдатели подчеркнули, что у них есть мандат только на мониторинг кампании и дня выборов.

Важно подчеркнуть, что не в компетенции международного сообщества и этих институтов признавать выборы законными или нет. Легитимность выборов имеет два аспекта. Первый — юридический. Прерогатива Конституционного суда Молдовы принимать решение в отношении законности выборов. Второй — политическая легитимность, по усмотрению граждан Молдовы. - Мы здесь, чтобы мониторизировать и информировать, а легитимность не наше дело, - подчеркнул глава миссии Матиас Ёрси. Напомним, что наблюдатели ОБСЕ/БДИПЧ установили, что голосование в минувшее воскресенье было свободным, а основные права большей частью соблюдены.

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